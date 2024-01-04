RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В оккупированном Мариуполе раздаются громкие взрывы

Фото: российские военные в Мариуполе (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области сообщают о громких взрывах днем 4 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Мариуполь. Громко. Детали впоследствии", - написал Андрющенко.

Обновлено 12:58

Как сообщил советник мэра, причина громких звуков - проход вражеского самолета над городом на малой высоте.

"Интересно, что после сбитого значительно изменили не просто траектории, но и высоту. Смешно, что оккупационные паблики, которые в городе пишут о работе ПВО, которой нет. А пропагандисты, которые тоже делают осведомленность пишут "работают наши войска", - добавил Андрющенко.

Ситуация в Мариуполе

Российские войска захватили Мариуполь Донецкой области во время масштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. Все это время оккупанты продолжают строить военные базы в Мариуполе и обустраивают оперативно-технические склады.

Тем временем ВСУ часто наносят удары по позициям оккупантов в городе. Так, взрывы в оккупированном Мариуполе звучали 21 декабря.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МариупольДонецкая областьвибухиВойна России против Украины