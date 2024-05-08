В окупованому Луганську згоріла нафтобаза (відео)

Масштабна пожежа спалахнула у вівторок, 7 травня, у тимчасово окупованому Луганську. Там згоріла нафтобаза, яку використовували росіяни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Артема Лисогора у Telegram.
Як зазначається, у Луганську пожежники не змогли ліквідувати загоряння, яке вчора спалахнуло на місцевій нафтобазі.
Внаслідок пожежі продукти переробки вигоріли, а інфраструктура зруйнована. Лисогор зазначає, що окупанти шукають винуватців пожежі. У мережі припускають, що могли бути дії українських захисників, але підтвердження цього немає.
"Заправляти російську військову техніку стане набагато складніше. Доведеться прокладати новий логістичний ланцюг і зберігати паливо ще далі від лінії фронту", - зазначає голова Луганської ОВА.
Ми повідомляли, що пізно ввечері 7 травня в окупованому Луганську пролунали вибухи. Російські окупанти заявили, що нібито ЗСУ вдарили по нафтобазі ракетами ATACMS.
Після цього у мережі почали публікувати відео масштабної пожежі в окупованому місті.
Нагадаємо, що 13 квітня 2024 року Сили оборони України атакували пункт управління угруповування російських військ у Луганську. У ЗСУ пізніше повідомили, що застосували для атаки західні ракети
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