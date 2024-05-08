В оккупированном Луганске сгорела нефтебаза (видео)

Масштабный пожар вспыхнул во вторник, 7 мая, во временно оккупированном Луганске. Там сгорела нефтебаза, которую использовали россияне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Артема Лысогора в Telegram.

Как отмечается, в Луганске пожарные не смогли ликвидировать возгорание, вчера вспыхнувшее на местной нефтебазе.

В результате пожара продукты переработки выгорели, а инфраструктура разрушена. Лысогор отмечает, что оккупанты ищут виновников пожара. В сети предполагают, что могли быть действия украинских защитников, но этого подтверждения нет.

"Заправлять российскую военную технику станет гораздо сложнее. Придется прокладывать новую логистическую цепь и хранить топливо еще дальше от линии фронта", - отмечает глава Луганской ОВА.