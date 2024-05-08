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В оккупированном Луганске сгорела нефтебаза (видео)

Луганск, Среда 08 мая 2024 11:30
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В оккупированном Луганске сгорела нефтебаза (видео) Иллюстративное фото: в Луганске сгорела нефтебаза (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Масштабный пожар вспыхнул во вторник, 7 мая, во временно оккупированном Луганске. Там сгорела нефтебаза, которую использовали россияне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Артема Лысогора в Telegram.

Как отмечается, в Луганске пожарные не смогли ликвидировать возгорание, вчера вспыхнувшее на местной нефтебазе.

В результате пожара продукты переработки выгорели, а инфраструктура разрушена. Лысогор отмечает, что оккупанты ищут виновников пожара. В сети предполагают, что могли быть действия украинских защитников, но этого подтверждения нет.

"Заправлять российскую военную технику станет гораздо сложнее. Придется прокладывать новую логистическую цепь и хранить топливо еще дальше от линии фронта", - отмечает глава Луганской ОВА.

Ночные взрывы в Луганске

Мы сообщали, что поздно вечером 7 мая в оккупированном Луганске раздались взрывы. Российские оккупанты заявили, что якобы ВСУ ударили по нефтебазе ракетами ATACMS.

После этого в сети начали публиковать видео масштабный пожар в оккупированном городе.

Напомним, что 13 апреля 2024 года Силы обороны Украины атаковали пункт управления группировки российских войск в Луганске. В ВСУ позже сообщили, что применили для атаки западные ракеты.

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Луганск Пожар Взрывы
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