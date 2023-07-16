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В окупованому Луганську вибухи, у місті помітили дим

Фото: у Луганську пролунали вибухи (twitter-comTaralejblog)
Автор: Наталія Юрченко

В окупованому Луганську у неділю, 16 липня, пролунали вибухи. Над містом помітили стовп чорного диму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Місцеві жителі у соцмережах пишуть, що вибухів було декілька. Їх чули близько 10:00. Після вибухів над містом з'явилася хмара чорного диму.

Пропагандистські пабліки заявляють про "приліт". Окупаційна влада поки не коментувала ситуацію у місті.

Ситуація в Луганську

Варто зазначити, що останнім часом в окупованому Луганську все частіше чують вибухи. Наприклад, 15 травня у місті пролунали вибухи, а російські ЗМІ заявили про нібито поранення так званого "глави МВС ЛНР".

Також додамо, що у Луганську розташовується велика кількість російських окупантів. За даними Генштабу ЗСУ, росіяни перетворюють лікарні у місті у госпіталі для поранених загарбників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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ЛуганськокупанціяВибух