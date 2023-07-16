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В оккупированном Луганске взрывы, в городе заметили дым

Фото: в Луганске раздались взрывы (twitter-comTaralejblog)
Автор: Наталья Юрченко

В оккупированном Луганске в воскресенье, 16 июля, прогремели взрывы. Над городом заметили столб черного дыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Местные жители в соцсетях пишут, что взрывов было несколько. Их слышали около 10:00. После взрывов над городом появилось облако черного дыма.

Пропагандистские паблики заявляют о "прилете". Оккупационные власти пока не комментировали ситуацию в городе.

Ситуация в Луганске

Следует отметить, что в последнее время в оккупированном Луганске все чаще слышны взрывы. К примеру, 15 мая в городе прогремели взрывы, а российские СМИ заявили о якобы ранении так называемого "главы МВД ЛНР".

Также добавим, что в Луганске размещается большое количество российских оккупантов. По данным Генштаба ВСУ, россияне превращают больницы в городе в госпитали для раненых захватчиков.

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