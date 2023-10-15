В окупованому Луганську пролунав вибух, у місті помітили дим

Як зазначають місцеві жителі, після вибуху у Луганську помітили чорний дим.

"У Луганську було чути вибух, у зоні Кам'янобродського району помітно задимлення", - йдеться у повідомленні.

Ситуація в Луганську

Варто зазначити, що останнім часом в окупованому Луганську все частіше чують вибухи. Наприклад, 25 вересня під Луганськом теж було гучно, а у мережі повідомляли про "приліт" по складу боєприпасів росіян на заводі з виробництва радіотехніки та радіоелектроніки "Юність".

Також додамо, що у Луганську розташовується велика кількість російських окупантів. За даними Генштабу ЗСУ, росіяни перетворюють лікарні у місті у госпіталі для поранених загарбників.