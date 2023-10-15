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В оккупированном Луганске прогремел взрыв, в городе заметили дым

Фото: в Луганске 15 октября раздался взрыв (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Взрыв прогремел во временно оккупированном Луганске. Это произошло утром в воскресенье, 15 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Как отмечают местные жители, после взрыва в Луганске был замечен черный дым.

"В Луганске был слышен взрыв, в зоне Каменнобродского района заметно задымление", - говорится в сообщении.

 

Ситуация в Луганске

Следует отметить, что в последнее время в оккупированном Луганске все чаще слышны взрывы. К примеру, 25 сентября под Луганском тоже было громко, а в сети сообщали о "прилете" по составу боеприпасов россиян на заводе по производству радиотехники и радиоэлектроники "Юность".

Также добавим, что в Луганске размещается большое количество российских оккупантов. По данным Генштаба ВСУ, россияне превращают больницы в городе в госпитале для раненых захватчиков.

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