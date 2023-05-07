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В Луганській області колаборанти обговорюють евакуацію та вивезення документів

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Неділя 07 травня 2023 10:26
В Луганській області колаборанти обговорюють евакуацію та вивезення документів Фото: в Луганській області колаборанти обговорюють евакуацію та вивезення документів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Луганській області колаборанти почали обговорювати з місцевою окупаційною "владою" евакуацію та вивезення обладнання, а також документів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Сєвєродонецької РВА Романа Власенка в ефірі телемарафону.

"Станом на 7 травня в Луганській області колаборанти на місцях узгоджують з керівництвом так званої "ЛНР" варіанти можливої евакуації та обговорюють способи вивезення обладнання та документів", - повідомив Власенко.

Як відзначив голова Сєвєродонецької РВА, інформацію надходить з:

  • Рубіжного;
  • Лисичанська;
  • Сєвєродонецька;
  • Сватового.

Йдеться насамперед про евакуацію представників окупаційної "влади".

Також Власенко відзначив, що ворог продовжує тиснути на містян щодо примусової "паспортизації". Цивільних обмежують в пересуванні, отриманні соціальних виплат й працевлаштуванні.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, російські окупанти почали "евакуацію" жителів тимчасово окупованого Енергодара Запорізької області.

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