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В окупованому Луганську примушують до мобілізації студентів-очників

Фото: в окупованому Луганську мобілізують всіх, не перебираючи (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

В окупованому Луганську окупанти вдалися до мобілізації студентів очної форми у вишах ще з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Наразі вже мобілізовано майже 600 студентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Починаючи з 20 лютого 2022 року, тобто ще напередодні війни, росіяни почали мобілізовувати студентів стаціонару до лав 2-го армійського корпусу ЗС РФ. Сьогодні кількість таких мобілізованих становить 575 осіб.

"Окупанти почали формувати списки повнолітніх студентів по усіх так званих вишах на тимчасово окупованій території України, зокрема і в Криму", - зазначають у ЦНС.

При цьому наголошують, що мобілізують всіх не перебираючи, в тому числі студентів очної форми навчання. Тому Центр національного спротиву закликає мешканців тимчасово окупованих територій за можливістю евакуйовуватися на територію, підконтрольну Україні.

Днями повідомлялось, що російські окупаційні війська для поповнення поточних втрат продовжують примусову мобілізацію в Луганській області.

У Москві також продовжується так звана "часткова мобілізація", незважаючи на заяви місцевої влади про її дострокове припинення.

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Луганськ