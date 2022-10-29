В оккупированном Луганске принуждают к мобилизации студентов

В оккупированном Луганске оккупанты прибегли к мобилизации студентов очной формы в вузах еще с начала полномасштабного вторжения России в Украину. В настоящее время уже мобилизовано около 600 студентов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Начиная с 20 февраля 2022 года, то есть еще накануне войны, россияне начали мобилизовывать студентов стационара в ряды 2-го армейского корпуса ВС РФ. Сегодня количество таких мобилизованных составляет 575 человек.
"Оккупанты начали формировать списки совершеннолетних студентов по всем так называемым вузам на временно оккупированной территории Украины, в том числе и в Крыму", - отмечают в ЦНС.
При этом подчеркивают, что мобилизуют всех, без разбора, в том числе студентов очной формы обучения. Поэтому Центр национального сопротивления призывает жителей временно оккупированных территорий по возможности эвакуироваться на территорию, подконтрольную Украине.
На днях сообщалось, что российские оккупационные войска для восполнения текущих потерь продолжают принудительную мобилизацию в Луганской области.
В Москве также продолжается так называемая "частичная мобилизация", несмотря на заявления местных властей о ее досрочном прекращении.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.