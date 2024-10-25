В окупованому Луганську назріває транспортний колапс, - ЦНС

У місті виходять на роботу лише третина від потрібної кількості водіїв громадського транспорту. Причина в тому, що інших росіяни забрали на війну. Загарбники досі не можуть знайти хоча б 300 водіїв, щоб міські маршрути запрацювали.

Тим часом місцева окупаційна адміністрація готує чергове "покращення" - підвищення цін на проїзд. Це, за їхніми словами, має сприяти покращенню якості перевезень.

Однак місцеві мешканці у це не вірять. На їхню думку, зростанням цін на проїзд тотальний брак водіїв, а також зношеність автопарку не вирішити.