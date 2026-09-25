В окупованому Луганську горить гіпермаркет, де був логістичний хаб військ РФ

Нагадаємо, раніше дрони вже атакували ТЕС у Щасті, унаслідок чого окуповані частини Донеччини й Луганщини на певний час лишались без світла.

Крім того, за повідомленням Генерального штабу ЗСУ, українські воїни завдавали ударів по об'єктах матеріально-технічного забезпечення військ противника - у районі населеного пункту Кундрюче Луганської області уразили склад паливно-мастильних матеріалів, а в районах Гірника та Великої Шишівки Донецької області - склади матеріально-технічних засобів.