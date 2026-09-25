В оккупированном Луганске горит гипермаркет, где находился логистический хаб войск РФ

Напомним, ранее дроны уже атаковали ТЭС в Счастье, в результате чего оккупированные части Донбасса и Луганщины на время оставались без света.

Кроме того, по сообщению Генерального штаба ВСУ, украинские воины наносили удары по объектам материально-технического обеспечения войск противника - в районе населенного пункта Кундрюче Луганской области поразили состав горюче-смазочных материалов, а в районах Горняка и Великой Шишевки Донецкой области - склады материально-технических средств.