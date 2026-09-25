В окупованому Луганську горить гіпермаркет, де був логістичний хаб військ РФ

В окупованому Луганську після атаки спалахнув гіпермаркет "Стройцентр" (колишній "Епіцентр"), який, за даними OSINT-спільноти, використовували як логістичний хаб російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингові Telegram-канали .

Об'єкт горить у кількох місцях та, ймовірно, вигорить повністю. Окупаційна влада атаку наразі не коментувала.

Очевидці чули стрілянину та гул БпЛА, а також бачили спалах і подальший вибух у районі гіпермаркету.

Нагадаємо, раніше дрони вже атакували ТЕС у Щасті, унаслідок чого окуповані частини Донеччини й Луганщини на певний час лишались без світла.

Крім того, за повідомленням Генерального штабу ЗСУ, українські воїни завдавали ударів по об'єктах матеріально-технічного забезпечення військ противника - у районі населеного пункту Кундрюче Луганської області уразили склад паливно-мастильних матеріалів, а в районах Гірника та Великої Шишівки Донецької області - склади матеріально-технічних засобів.