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В окупованому Луганську горить гіпермаркет, де був логістичний хаб військ РФ

03:26 25.09.2026 Пт
1 хв
aimg Катерина Коваль
В окупованому Луганську горить гіпермаркет, де був логістичний хаб військ РФ Фото: російські рятувальники (Getty Images)
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В окупованому Луганську після атаки спалахнув гіпермаркет "Стройцентр" (колишній "Епіцентр"), який, за даними OSINT-спільноти, використовували як логістичний хаб російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингові Telegram-канали.

Очевидці чули стрілянину та гул БпЛА, а також бачили спалах і подальший вибух у районі гіпермаркету.

За даними українських OSINT-каналів, у будівлі гіпермаркету розташовувався логістичний хаб російських військ.

Об'єкт горить у кількох місцях та, ймовірно, вигорить повністю. Окупаційна влада атаку наразі не коментувала.

Нагадаємо, раніше дрони вже атакували ТЕС у Щасті, унаслідок чого окуповані частини Донеччини й Луганщини на певний час лишались без світла.

Крім того, за повідомленням Генерального штабу ЗСУ, українські воїни завдавали ударів по об'єктах матеріально-технічного забезпечення військ противника - у районі населеного пункту Кундрюче Луганської області уразили склад паливно-мастильних матеріалів, а в районах Гірника та Великої Шишівки Донецької області - склади матеріально-технічних засобів.

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