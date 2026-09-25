В оккупированном Луганске горит гипермаркет, где находился логистический хаб войск РФ

В оккупированном Луганске после атаки вспыхнул гипермаркет "Стройцентр" (бывший "Эпицентр"), который, по данным OSINT-сообщества, использовался как логистический хаб российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговые Telegram-каналы .

Объект горит в нескольких местах и, вероятно, полностью выгорит. Оккупационные власти атаку пока не комментировали.

Очевидцы слышали стрельбу и гул БпЛА, а также видели вспышку и последующий взрыв в районе гипермаркета.

Напомним, ранее дроны уже атаковали ТЭС в Счастье, в результате чего оккупированные части Донбасса и Луганщины на время оставались без света.

Кроме того, по сообщению Генерального штаба ВСУ, украинские воины наносили удары по объектам материально-технического обеспечения войск противника - в районе населенного пункта Кундрюче Луганской области поразили состав горюче-смазочных материалов, а в районах Горняка и Великой Шишевки Донецкой области - склады материально-технических средств.