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В оккупированном Луганске горит гипермаркет, где находился логистический хаб войск РФ

03:26 25.09.2026 Пт
1 мин
aimg Екатерина Коваль
В оккупированном Луганске горит гипермаркет, где находился логистический хаб войск РФ Фото: российские спасатели (Getty Images)
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В оккупированном Луганске после атаки вспыхнул гипермаркет "Стройцентр" (бывший "Эпицентр"), который, по данным OSINT-сообщества, использовался как логистический хаб российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговые Telegram-каналы.

Очевидцы слышали стрельбу и гул БпЛА, а также видели вспышку и последующий взрыв в районе гипермаркета.

По данным украинских OSINT-каналов, в здании гипермаркета размещался логистический хаб российских войск.

Объект горит в нескольких местах и, вероятно, полностью выгорит. Оккупационные власти атаку пока не комментировали.

Напомним, ранее дроны уже атаковали ТЭС в Счастье, в результате чего оккупированные части Донбасса и Луганщины на время оставались без света.

Кроме того, по сообщению Генерального штаба ВСУ, украинские воины наносили удары по объектам материально-технического обеспечения войск противника - в районе населенного пункта Кундрюче Луганской области поразили состав горюче-смазочных материалов, а в районах Горняка и Великой Шишевки Донецкой области - склады материально-технических средств.

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