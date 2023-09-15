UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В окупованому Криму війська РФ, ймовірно, мають проблеми в роботі ППО, - ISW

Фото: війська РФ мають проблеми в роботі системи ППО (mil.ru)
Автор: Константин Широкун

ВСУ завдали удару за місцем розташування російської ЗРК неподалік Євпаторії в тимчасово окупованому Криму, що може говорити про неготовність сил ППО РФ відбивати українські атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Повідомляється, що напередодні СБУ та ВМС України провели операцію, під час якої під Євпаторією було знищено російський комплекс С-400 "Тріумф". Українські сили завдали удару по радару та антенам системи С-400 за допомогою дронів, а потім знищили пускові комплекси двома крилатими ракетами "Нептун".

На геолокованих кадрах, опублікованих 14 вересня, видно вибух недалеко від Євпаторії та наступні клуби диму у цьому районі. Додаткові кадри з геоприв'язкою показують, що російські війська нещодавно розмістили батарею С-400 неподалік Євпаторії і що вибух стався в тому ж місці, де в серпні 2022 року було розгорнуто російську систему С-400.

На думку аналітиків ISW, цей удар свідчить про те, що російські війська не були готові до перехоплення ракет за допомогою своєї системи ППО, або не змогли це зробити.

Ключові висновки ISW :

  • Українські сили продовжили наступальні операції у Запорізькій області та в районі Бахмута.
  • 14 вересня російські війська завдали ще однієї серії ударів безпілотниками "Шахед" по українській портовій інфраструктурі.
  • Командир російського 247-го гвардійського десантно-штурмового полку (7 дивізія ВДВ) Василь Попов був убитий в Україні.
  • Напруженість, що продовжується між Міністерством оборони Росії ПВК "Вагнера" знижує здатність бойовиків ефективно діяти в Африці.
  • Російські війська 14 вересня вели наступальні дії в районі Куп'янська та Сватового.
  • Кремль намагається піддати цензурі висвітлення в російських ЗМІ можливої другої хвилі мобілізації, щоб запобігти протестам і незадоволенням виборців напередодні президентських виборів 2024 року.

Нагадаємо, що військова контррозвідка СБУ та ВМС України в районі Євпаторії знищили російський комплекс ППО "Тріумф" вартістю 1,2 млрд доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до УкраїниПВОКрымЄвпаторія