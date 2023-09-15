В окупованому Криму війська РФ, ймовірно, мають проблеми в роботі ППО, - ISW

ВСУ завдали удару за місцем розташування російської ЗРК неподалік Євпаторії в тимчасово окупованому Криму, що може говорити про неготовність сил ППО РФ відбивати українські атаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
Повідомляється, що напередодні СБУ та ВМС України провели операцію, під час якої під Євпаторією було знищено російський комплекс С-400 "Тріумф". Українські сили завдали удару по радару та антенам системи С-400 за допомогою дронів, а потім знищили пускові комплекси двома крилатими ракетами "Нептун".
На геолокованих кадрах, опублікованих 14 вересня, видно вибух недалеко від Євпаторії та наступні клуби диму у цьому районі. Додаткові кадри з геоприв'язкою показують, що російські війська нещодавно розмістили батарею С-400 неподалік Євпаторії і що вибух стався в тому ж місці, де в серпні 2022 року було розгорнуто російську систему С-400.
На думку аналітиків ISW, цей удар свідчить про те, що російські війська не були готові до перехоплення ракет за допомогою своєї системи ППО, або не змогли це зробити.
Ключові висновки ISW :
Нагадаємо, що військова контррозвідка СБУ та ВМС України в районі Євпаторії знищили російський комплекс ППО "Тріумф" вартістю 1,2 млрд доларів.
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