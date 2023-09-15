В оккупированном Крыму войска РФ, вероятно, испытывают проблемы в работе ПВО, - ISW

Сообщается, что накануне СБУ и ВМС Украины провели операцию, в ходе которой под Евпаторией был уничтожен российский комплекс С-400 "Триумф". Украинские силы нанесли удар по радару и антеннам системы С-400 с помощью дронов, а затем уничтожили пусковые комплексы двумя крылатыми ракетами "Нептун".

На геолоцированных кадрах, опубликованных 14 сентября, виден взрыв недалеко от Евпатории и последующие клубы дыма в этом районе. Дополнительные кадры с геопривязкой показывают, что российские войска недавно разместили батарею С-400 недалеко от Евпатории и что взрыв произошел в том же месте, где в августе 2022 года была развернута российская система С-400.

По мнению аналитиков ISW, этот удар свидетельствует о том, что российские войска были не готовы к перехвату ракет с помощью своей системы ПВО, или не смогли это сделать.

Ключевые выводы ISW: