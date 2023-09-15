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В оккупированном Крыму войска РФ, вероятно, испытывают проблемы в работе ПВО, - ISW

Фото: войска РФ испытывают проблемы в работе системы ПВО (mil.ru)
Автор: Константин Широкун

ВСУ нанесли удар по месту расположения российского ЗРК недалеко от Евпатории во временно оккупированном Крыму, что может говорить о неготовности сил ПВО РФ отражать украинские атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Сообщается, что накануне СБУ и ВМС Украины провели операцию, в ходе которой под Евпаторией был уничтожен российский комплекс С-400 "Триумф". Украинские силы нанесли удар по радару и антеннам системы С-400 с помощью дронов, а затем уничтожили пусковые комплексы двумя крылатыми ракетами "Нептун".

На геолоцированных кадрах, опубликованных 14 сентября, виден взрыв недалеко от Евпатории и последующие клубы дыма в этом районе. Дополнительные кадры с геопривязкой показывают, что российские войска недавно разместили батарею С-400 недалеко от Евпатории и что взрыв произошел в том же месте, где в августе 2022 года была развернута российская система С-400.

По мнению аналитиков ISW, этот удар свидетельствует о том, что российские войска были не готовы к перехвату ракет с помощью своей системы ПВО, или не смогли это сделать.

Ключевые выводы ISW:

  • Украинские силы продолжили наступательные операции в Запорожской области и в районе Бахмута.
  • 14 сентября российские войска нанесли еще одну серию ударов беспилотниками "Шахед" по украинской портовой инфраструктуре.
  • Командир российского 247-го гвардейского десантно-штурмового полка (7-я дивизия ВДВ) Василий Попов был убит в Украине.
  • Продолжающаяся напряженность между Министерством обороны России  ЧВК "Вагнера" снижает способность боевиков эффективно действовать в Африке.
  • Российские войска 14 сентября вели наступательные действия в районе Купянска и Сватово.
  • Кремль пытается подвергнуть цензуре освещение в российских СМИ возможной второй волны мобилизации, чтобы предотвратить протесты и недовольство избирателей в преддверии президентских выборов 2024 года.

Напоминм, что военная контрразведка СБУ и ВМС Украины в районе Евпатории уничтожили российский комплекс ПВО "Триумф" стоимостью 1,2 млрд долларов.

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