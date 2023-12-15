В окупованому Криму спрацювали системи ППО (відео)

За інформацією видання, протиповітряна оборона спрацювала між селищем Чорноморським та селом Міжводне на західному березі півострова.

Фото: Чорноморське та Міжводне на карті (натисніть, щоб збільшити)

Про роботу ППО кореспондентові видання повідомили місцеві жителі. Також журналісти показали відповідні відео, на яких можна побачити стрілянину систем ППО.

Окупаційна "влада" поки ніяк не коментує інцидент. При цьому на півострові не оголошували повітряну тривогу.

Вибухи у Криму

Нагадаємо, останнім часом у тимчасово окупованому Криму регулярно лунають вибухи. Вони часто є наслідком атак українських захисників.

Наприклад, учора, 14 грудня, мешканці селища Червоногвардійське почули сильний вибух. Після цього ворог підняв у повітря гелікоптер для обльоту місцевості.

Також 5 грудня вибухи лунали у тимчасово окупованій Керчі. Тоді росіяни перекривали Кримський міст.