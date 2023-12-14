У Криму пролунав вибух, росіяни підняли гелікоптер

Потужний вибух пролунав у селищі Красногвардійське у тимчасово окупованому Криму. Це сталося сьогодні, 14 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

Зазначимо, що населений пункт Красногвардійське знаходиться у центральній частині півострова. За словами місцевих жителів, вибух був досить потужний.

Крім того, після вибуху російські окупанти підняли у повітря гелікоптер для обльоту місцевості.

Окупаційна влада півострова поки не коментувала ситуацію. Що було причиною вибуху - невідомо.

скриншот deepstatemap.live

Ситуація у Криму

Загалом у Криму наразі все частіше чують вибухи, а серед жителів фіксують проукраїнські настрої. Наші захисники провели вже десятки операції на півострові та у Чорному морі, знищуючи російські бази, склади та кораблі. Так, нещодавно ГУР Міноборони провело спецоперацію, у рамках якої звернення президента Володимира Зеленського показали у Криму.

Крім того, президент України Володимир Зеленський висловив думку, що деокупувати Крим буде легше, ніж Донбас. За його словами, йдеться не лише про звільнення територій, але й загалом про настрої населення.

Нагадаємо, що командир групи ПЗРК спецпідрозділу "Артан" Олександр "Лютий" давав інтерв'ю РБК-Україна, де розповів про деталі операцій ГУР.