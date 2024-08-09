В окупованому Криму скаржаться на повітряну атаку та вибухи
У тимчасово окупованому Криму у ніч проти 9 серпня пролунали вибухи у Сакському районі та Чорноморському внаслідок нібито атаки безпілотників і роботу протиповітряної оборони. Також загарбники стверджують про начебто збиття ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кримські Telegram-канали та представника окупаційної "адміністрації" Севастополя Михайла Развожаєва.
Зазначається, що у пропагандистських медіа писали про загрозу ударів із застосуванням безпілотників по території захопленого військами РФ українського Криму ще близько 00:40.
Пізніше окупаційною "адміністрацією" було оголошено про повітряну тривогу у Криму - спочатку через дрони, і згодом і через ракетну загрозу.
Також з'явилися повідомлення про роботу ППО російських загарбників.
Як писав Telegram-канал "ЧП / Саки", у Сакському районі було чути вибухи, начебто було збиття БПЛА над морем.
Пізніше гауляйтер Севастополя Развожаєв заявив про "відбиття атаки ЗСУ" російськими окупантами. Також "чиновник" розповів про начебто ракетний удар і роботу ППО.
"За попередньою інформацією, вже збита одна протикорабельна ракета "Нептун" над акваторію на значному віддаленні від берега", - написав гауляйтер у своєму Telegram.
Він також додав, що зберігалася небезпека дронової атаки. Але пізніше, близько 1:50, заявив про відбій повітряної тривоги.
Між тим Telegram-канал "Кримський вітер" повідомив, що у Чорноморському було чути стрілянину, й один "сильний вибух".
Згодом медіа повідомило, що у Чорноморському прогримів ще вибух, і місцеві жителі розповіли, що "кудись влучили, коли був перший вибух".
А потім "Кримський вітер" поінформував, що вибухи з боку Чорноморського пролунали й у селі Красносільське.
Пізніше "Кримський вітер" розповів, що під окупований Сімферополем був сильний вибух у районі Піонерського.
Раніше повідомлялося, що у ніч проти 2 серпня в окупованму Криму розповідали про вибухи у Севастополі та Балаклаві, Саках, Євпаторії та Сімферополі. Пізніше в ЗСУ заявили, що Силами оборони тоді у Криму було знищено чотири ворожі установки С-400. Крім того, ЗСУ потопили підводний човен "Ростов-на-Дону".
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