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В оккупированном Крыму жалуются на воздушную атаку и взрывы

Пятница 09 августа 2024 02:11
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В оккупированном Крыму жалуются на воздушную атаку и взрывы Фото: российские военные в оккупированном Севастополе (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Во временно оккупированном Крыму в ночь на 9 августа прогремели взрывы в Сакском районе и Черноморском в результате якобы атаки беспилотников и работы противовоздушной обороны. Также захватчики утверждают о якобы сбитии ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на крымские Telegram-каналы и представителя оккупационной "администрации" Севастополя Михаила Развожаева.

В пропагандистских медиа писали об угрозе ударов с применением беспилотников по территории захваченного войсками РФ украинского Крыма еще около 00:40.

Позже оккупационной "администрацией" было объявлено о воздушной тревоге в Крыму - сначала из-за дронов, и впоследствии и из-за ракетной угрозы.

Также появились сообщения о работе ПВО российских захватчиков.

Как писал Telegram-канал "ЧП / Саки", в Сакском районе были слышны взрывы, якобы было сбитие БПЛА над морем.

Позже гауляйтер Севастополя Развожаев заявил об "отражении атаки ВСУ" российскими оккупантами. Также "чиновник" рассказал о якобы ракетном ударе и работе ПВО.

"По предварительной информации уже сбита одна противокорабельная ракета "Нептун" над акваторией на значительном отдалении от берега", - написал гауляйтер в своем Telegram.

Он также добавил, что сохранялась опасность дроновой атаки. Но позже, около 1:50, заявил об отбое воздушной тревоги.

Между тем Telegram-канал "Крымский ветер" сообщил, что в Черноморском была слышна стрельба, и один "сильный взрыв".

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