В окупованому Криму в районі двох аеродромів пролунали вибухи

У тимчасово окупованому Криму сьогодні, 20 липня, біля двох аеродромів місцеві жителі почули вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".
За непідтвердженою інформацією, вибухи лунають у селищах Гвардійське та Новофедорівка. Там розташовані аеродроми.
При цьому неподалік Новофедорівки в небі видно сліди від роботи систем ППО.
Ні офіційні джерела, ні так звані "влада" півострова поки що ніяк не коментують інцидент.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму останнім часом часто лунають вибухи. Частина з них пов'язана з ударами українських військових по скупченню ворожих військ, техніки чи стратегічних об'єктах.
Також учора на півострові лунали вибухи на полігоні в Кіровському районі біля села Кринички. У мережі писали, що там зафіксували "прильоти". Внаслідок цього на полігоні почалася детонація на складі боєприпасів.
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