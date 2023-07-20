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В окупованому Криму в районі двох аеродромів пролунали вибухи

Ілюстративне фото: в окупованому Криму в районі двох аеродромів пролунали вибухи (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

У тимчасово окупованому Криму сьогодні, 20 липня, біля двох аеродромів місцеві жителі почули вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

За непідтвердженою інформацією, вибухи лунають у селищах Гвардійське та Новофедорівка. Там розташовані аеродроми.

Фото: Новофедорівка та Гвардійське на карті (натисніть, щоб збільшити)

При цьому неподалік Новофедорівки в небі видно сліди від роботи систем ППО.

Ні офіційні джерела, ні так звані "влада" півострова поки що ніяк не коментують інцидент.

Вибухи у Криму

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму останнім часом часто лунають вибухи. Частина з них пов'язана з ударами українських військових по скупченню ворожих військ, техніки чи стратегічних об'єктах.

Також учора на півострові лунали вибухи на полігоні в Кіровському районі біля села Кринички. У мережі писали, що там зафіксували "прильоти". Внаслідок цього на полігоні почалася детонація на складі боєприпасів.

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