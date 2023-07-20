В оккупированном Крыму в районе двух аэродромов прозвучали взрывы

Во временно оккупированном Крыму сегодня, 20 июля, в районе двух аэродромов местные жители услышали взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".
По неподтвержденной информации, взрывы звучат в поселках Гвардейское и Новофедоровка. Там расположены аэродромы.
При этом неподалеку от Новофедоровки в небе видны следы от работы систем ПВО.
Ни официальные источники, ни так называемые "власти" полуострова пока никак не комментируют происшествие.
Напомним, во временно оккупированном Крыму последнее время часто гремят взрывы. Часть из них связана с ударами украинских военных по скоплению вражеских войск, техники или стратегическим объектам. э
Также вчера на полуострове гремели взрывы на полигоне в Кировском районе возле села Кринички. В сети писали, что там зафиксировали "прилеты". В результате этого на полигоне началась детонация на складе боеприпасов.
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