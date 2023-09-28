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В окупованому Криму пролунав потужний вибух

Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В тимчасово окупованому Криму, в районі Красноперекопська, пролунав сильний вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал "Кримський вітер".

"У районі Красноперекопська пролунав потужний вибух, повідомляють наші підписники", - пише канал. 

Фото: в окупованому Криму пролунав потужний вибух (deepstatemap) 

Варто відзначити, що ні російські терористи, ні військове командування України, або ж інші офіційні особи жодним чином наразі не коментували дану інформацію. 

Що наразі відомо? 

Російські терористи, о 12:33, повідомили про тимчасове перекриття руху Кримським мостом для автотранспорту. 

Зокрема вони повідомляли зранку про нібито знищення вибухонебезпечних предметів на території Криму. Попереджали про вибухи в: 

  • смт. Жовтневе - з 13.00 до 15.00;
  • Старий Крим - з 11.00 до 13.00;
  • село Вільне Джанкойського району - з 13.00 до 15.00;
  • село Фронтове і смт. Багерове Ленінського району - з 10.00 до 18.00.

Атаки на Крим

Останнім часом вибухи в Криму стали частішими. Нерідко під ударом опиняються саме системи ППО. 

Наприклад, нещодавно наші захисники атакували десантний корабель та підводний човен РФ у Севастопольській бухті, які ймовірно вже не підлягають відновленню. 

Також ЗСУ вдарили по штабу Чорноморського флоту росіян. Тоді було ліквідовано командувача Чорноморського флоту.

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