В тимчасово окупованому Криму, в районі Красноперекопська, пролунав сильний вибух.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал "Кримський вітер".
"У районі Красноперекопська пролунав потужний вибух, повідомляють наші підписники", - пише канал.
Фото: в окупованому Криму пролунав потужний вибух (deepstatemap)
Варто відзначити, що ні російські терористи, ні військове командування України, або ж інші офіційні особи жодним чином наразі не коментували дану інформацію.
Що наразі відомо?
Російські терористи, о 12:33, повідомили про тимчасове перекриття руху Кримським мостом для автотранспорту.
Зокрема вони повідомляли зранку про нібито знищення вибухонебезпечних предметів на території Криму. Попереджали про вибухи в:
Атаки на Крим
Останнім часом вибухи в Криму стали частішими. Нерідко під ударом опиняються саме системи ППО.
Наприклад, нещодавно наші захисники атакували десантний корабель та підводний човен РФ у Севастопольській бухті, які ймовірно вже не підлягають відновленню.
Також ЗСУ вдарили по штабу Чорноморського флоту росіян. Тоді було ліквідовано командувача Чорноморського флоту.
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