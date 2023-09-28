"В районе Красноперекопска прогремел мощный взрыв, сообщают наши подписчики", - пишет канал.

Фото: в оккупированном Крыму раздался мощный взрыв (deepstatemap)

Стоит отметить, что ни российские террористы, ни военное командование Украины, или другие официальные лица никоим образом пока не комментировали данную информацию.

Что известно?

Российские террористы, в 12:33, сообщили о временном перекрытии движения по Крымскому мосту для автотранспорта.

В частности, они сообщали утром о якобы уничтожении взрывоопасных предметов на территории Крыма. Предупреждали о взрывах в:

пгт. Октябрьское - с 13.00 до 15.00;

Старый Крым - с 11.00 до 13.00;

село Свободное Джанкойского района - с 13.00 до 15.00;

село Фронтово и пгт. Багерово Ленинского района - с 10.00 до 18.00.

Атаки на Крым

В последнее время взрывы в Крыму участились. Нередко под ударом оказываются именно системы ПВО.

Например, недавно наши защитники атаковали десантный корабль и подлодку РФ в Севастопольской бухте, которые, вероятно, уже не подлежат восстановлению.

Также ВСУ ударили по штабу Черноморского флота россиян. Тогда был ликвидирован командующий Черноморским флотом.