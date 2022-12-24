В окупованому Криму пролунали вибухи: що відомо

В суботу, 24 грудня, в тимчасово окупованому Нижньогірському, що в Криму, пролунав вибух. Очевидці повідомляють про проліт безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на місцевий Telegram-канал .

Так, в описі опублікованого відео зазначається, що воно було зняте неподалік нафтобази в селі Розливи. В ролику чутно вибух, та слова автора, який каже, що побачив проліт двох безпілотників.

Офіційної інформації про вибухи поки що немає.