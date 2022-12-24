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В оккупированном Крыму раздались взрывы: что известно

Фото: в оккупированном Крыму раздались взрывы (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В субботу, 24 декабря, во временно оккупированном Нижнегорском в Крыму раздался взрыв. Очевидцы сообщают о пролете беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на местный Telegram-канал.

Так, в описании опубликованного видео отмечается, что оно было снято неподалеку от нефтебазы в селе Разливы. В ролике слышен взрыв и слова автора, который говорит, что увидел пролет двух беспилотников.

Официальной информации о взрывах пока нет.

Напомним, что 19 декабря на крымском перешейке в Чонгаре раздались взрывы.

Ранее РБК-Украина сообщало, начали ли военные операцию по освобождению Крыма.

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КримВзрыв