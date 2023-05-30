В окупованому Криму пролунали вибухи в Саках, - соцмережі
У районі міста Саки у тимчасово окупованому Криму сталися вибухи цієї ночі. Населений пункт знаходиться біля Новофедорівки, де розташована російська авіабаза.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві пабліки.
Дані про вибухи з'явилися невдовзі після опівночі, 30 травня.
"Вибухи в районі міста Саки повідомляє наш підписник", - пише Telegram-канал "Крымский ветер".
Деталі щодо даних вибухів поки що немає. Представники окупаційної адміністрації ніяк не пояснюють ситуацію.
Зауважимо, що перед цим вибухи лунали на аеродромі під Саками минулого літа - у серпні Тоді горіли склади з боєприпасами та злітна смуга у Новофедорівці.
У районі міста Саки сталися вибухи (фото: Google.com/maps)
Удари по авіабазах у Криму
У Генштабі ЗСУ зазначали, що серпневі вибухи на авіабазах у Криму були наслідком серії ударів із боку Сил оборони України. Тут йдеться, зокрема, про потужні вибухи 9 серпня 2022-го поблизу Новофедорівки на російській авіабазі.
Згодом було опубліковано супутникові знімки авіабази, на яких можна було помітити знищені російські військові літаки.
Супутникові знімки авіабази в Криму до і після вибухів (twitter.com/EliotHiggins / twitter.com/OSINTua)
Нагадаємо, у квітні постійний представник президента України в Криму Таміла Ташева розповіла, що на окупованому півострові після перших прильотів "бавовни", особливо в Новофедорівці та Саках, росіяни активно виїжджали.
Раніше повідомлялося, що 25 травня в Севастополі пролунали вибухи, і тоді окупаційна "влада" заявила про атаку БПЛА і роботу ППО. А 24 травня, лунали звуки вибухів в районі Козачої бухти, у Севастополі. Перед цим вибух пролунав в Інкермані. Також, густий дим здійнявся над Кримським мостом.
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