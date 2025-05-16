В окупованому Криму пролунали потужні вибухи у кількох районах, палає склад боєприпасів

Варто зазначити, що в кримських пабліках сьогодні вранці писали про сильні вибухи, які було чути в районі Ялти, Алупки, Севастополя - а пізніше також і в Перевальному.

Користувачі мережі пишуть, що нібито ЗРК "Панцир-С1" російських окупантів стріляв у Севастополі з району Фіолентівського шосе по безпілотниках.

Також повідомляється, що біля узбережжя Алупки були 3 потужні вибухи, і "в небі видно дві темні димчасті хмарки".

В мережі були оприлюднені кадри із Севастополя, де нібито було видно в небі слід від ракети після пострілу ППО окупантів із території місцевого військово-морського училища ім. Нахімова.

Між тим гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв у своєму Telegram-каналі запевнив, що вибухи, які було чути в місті - результат роботи ППО.

"За попередньою інформацією, знищено 6 БПЛА у повітрі над морем на великій відстані від берега", - розповів представник окупаційної "адміністрації".

Також мешканці Криму розповідали в інтернеті про серію вибухів у районі Перевального. Там дислокується 126-окрема бригада берегової оборони Чорноморського флоту РФ, звертає увагу "Кримський вітер". Повідомлялося про дим в цій локації.

Вже пізніше в Telegram-каналах розповіли про пожежу у Перевальному, де начебто палає склад боєприпасів 126 ОББО російських окупантів.

Крім того, повідомляють про вибухи у Севастополі в районі аеродромів Бельбек та Кача. А ще в мережі розповідають про вибухи в районі Бахчисараю.

"У зв'язку із пожежею на складі боєприпасів у Перевальному, дорога Сімферополь - Алушта перекрита. Водіїв просять їхати в об’їзд", - передає "Кримський вітер, та публікує відповідне фото.