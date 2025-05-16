В оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы в ряде районов, пылает склад боеприпасов

Стоит отметить, что в крымских пабликах сегодня утром писали о сильных взрывах, которые были слышны в районе Ялты, Алупки, Севастополя - а позже также и в Перевальном.

Пользователи сети пишут, что якобы ЗРК "Панцирь-С1" российских оккупантов стрелял в Севастополе из района Фиолентовского шоссе по беспилотникам.

Также сообщается, что у побережья Алупки были 3 мощных взрыва, и "в небе видны два темных дымчатых облачка".

В сети были обнародованы кадры из Севастополя, где якобы был виден в небе след от ракеты после выстрела ПВО оккупантов с территории местного военно-морского училища им.

Между тем гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале заверил, что взрывы, которые были слышны в городе - результат работы ПВО.

"По предварительной информации, уничтожено 6 БПЛА в воздухе над морем на большом расстоянии от берега", - рассказал представитель оккупационной "администрации".

Также жители Крыма рассказывали в интернете о серии взрывов в районе Перевального. Так дислоцируется 126-отдельная бригада береговой обороны Черноморского флота РФ, обращает внимание "Крымский ветер". Сообщалось о дыме в этой локации.

Уже позже в Telegram-каналах рассказали о пожаре в Перевальном, где якобы пылает склад боеприпасов 126 ОББО российских оккупантов.

Кроме того, сообщают о взрывах в Севастополе в районе аэродромов Бельбек и Кача. А еще в сети рассказывают о взрывах в районе Бахчисарая.

"В связи с пожаром на складе боеприпасов в Перевальном, дорога Симферополь - Алушта перекрыта. Водителей просят ехать в объезд", - передает "Крымский ветер, и публикует соответствующее фото.