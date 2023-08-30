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В окупованому Криму пролунали потужні вибухи

Крим, Середа 30 серпня 2023 10:59
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В окупованому Криму пролунали потужні вибухи Фото: в окупованому Криму пролунали потужні вибухи (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи зранку 30 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Як повідомляють у мережі, два потужні вибухи чули в Джанкойському районі. Також гучно було і в Красноперекопському районі.

Офіційної інформації щодо причин вибухів наразі немає.

В окупованому Криму пролунали потужні вибухи

Вибухи в Криму

Нагадаємо, останнім часом в окупованому Криму все частіше лунають вибухи. У більшості випадків вони пов'язані з успішними ударами наших захисників по накопиченню ворожих солдатів, техніки та складів з боєприпасами.

Так, 23 серпня українські військові змогли знищити зенітний ракетний комплекс С-400 біля села Оленівка у Криму.

При цьому 24 серпня наші військові провели спецоперацію на півострові, під час якої вони ліквідували ворожих солдатів та знищили човни.

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