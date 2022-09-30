Сьогодні, 30 вересня, у тимчасово окупованого Криму чутні гучні вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Відзначається, що потужні вибухи прогриміли в різних місцях. Місцеві повідомляють про можливі вибухи в Ялті, Алупці та Партеніті.
"В Ялті дуже сильно бабахнуло дуже страшно було", - йдеться у повідомленнях.
Ні офіційні джерела, ні окупаційна влада поки ніяк не прокоментували ситуацію.
Нагадаємо, що 28 вересня в окупованому Криму пролунали вибухи.
Також, в окупованому Криму пролунали гучні вибухи 26 вересня.
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