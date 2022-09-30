В оккупированном Крыму раздались громкие взрывы

Сегодня, 30 сентября, во временно оккупированном Крыму слышны громкие взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы .

Отмечается, что мощные взрывы прогремели в разных местах. Местные сообщают о возможных взрывах в Ялте, Алупке и Партените.

"В Ялте очень сильно бабахнуло очень страшно было", - говорится в сообщениях.

Ни официальные источники, ни оккупационные власти пока никак не прокомментировали ситуацию.