ua ru
Пт, 30 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В оккупированном Крыму раздались громкие взрывы

Новина українською →
Украина, Пятница 30 сентября 2022 16:28
В оккупированном Крыму раздались громкие взрывы Фото: В оккупированном Крыму раздались громкие взрывы (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Сегодня, 30 сентября, во временно оккупированном Крыму слышны громкие взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы .

Отмечается, что мощные взрывы прогремели в разных местах. Местные сообщают о возможных взрывах в Ялте, Алупке и Партените.

"В Ялте очень сильно бабахнуло очень страшно было", - говорится в сообщениях.

В оккупированном Крыму раздались громкие взрывы

Ни официальные источники, ни оккупационные власти пока никак не прокомментировали ситуацию.

Напомним, что 28 сентября в оккупированном Крыму раздались взрывы.

Также в оккупированном Крыму раздались громкие взрывы 26 сентября.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Крим
NEWS
Зеленский созывает срочное заседание СНБО: что известно
Зеленский созывает срочное заседание СНБО: что известно
DAILY
Аннексия, мобилизация и ядерный шантаж. Что изменится в войне России и Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Аннексия, мобилизация и ядерный шантаж. Что изменится в войне России и Украины