В оккупированном Крыму раздались громкие взрывы
Фото: В оккупированном Крыму раздались громкие взрывы (GettyImages)
Сегодня, 30 сентября, во временно оккупированном Крыму слышны громкие взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы .
Отмечается, что мощные взрывы прогремели в разных местах. Местные сообщают о возможных взрывах в Ялте, Алупке и Партените.
"В Ялте очень сильно бабахнуло очень страшно было", - говорится в сообщениях.
Ни официальные источники, ни оккупационные власти пока никак не прокомментировали ситуацию.
Напомним, что 28 сентября в оккупированном Крыму раздались взрывы.
Также в оккупированном Крыму раздались громкие взрывы 26 сентября.
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