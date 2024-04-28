В оккупированном Крыму сообщают о взрывах

Во временно оккупированном Крыму в районе Джанкой и Евпатории раздались взрывы в ночь на 28 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал " Крымский ветер " и местные паблики.

В сети стали писать о звуках в этих районах взрывов после полуночи. Указывается, что взрыв, в том числе возле Джанкоя, был достаточно мощным.

Между тем представители оккупационных "властей" объявляли о ракетной опасности в Крыму.

"В Джанкое и Джанкойском районе слышали мощный взрыв", - говорится в публикации "Крымского ветра".

При этом в сети сообщают, что после этого также прогремели взрывы в районе Евпатории.

"Джанкой. Громко и долго... Пишут, что в Евпатории тоже громко. Ждем подтверждения", - говорится в местных пабликах.

Вместе с тем российские пропагандисты утверждают об атаке якобы с применением ATACMS в районе Джанкой, при этом якобы все было сбито силами и средствами ПВО оккупантов.

"Все ракеты Atacms были сбиты. 12 штук", - говорится в сообщениях, цитируемых ТГ-каналом "ЧП Джанкой".

Удар по аэродрому российских оккупантов в Джанкое

Напомним, в ночь на 17 апреля в районе Джанкоя в оккупированному Крыму прогремели сильные взрывы. Позже стало известно, что Сили оборони Украины нанесли удар по военному аэродрому захватчиков. Вероятно, это был первый удар ракетами ATACMS по этому объекту.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, в результате удара был уничтожен или критически поврежден ряд средств противовоздушной обороны россиян. Также поражен пункт управления ПВО.

Добавим, по словам спикера Сил обороны Юга Украины Дмитрия Плетенчука, сейчас РФ занимается восстановлением системы ПВО во временно оккупированном Крыму. Об усилении пока речь даже не идет.