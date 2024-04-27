Чи посилює РФ ППО в Криму через ракети ATACMS, які передали США: відповідь Плетенчука

Зараз РФ займається відновленням системи протиповітряної оборони в тимчасово окупованому Криму. Про посилення поки що навіть не йдеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар начальника Обʼєднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

"Тут питання не в тому, щоб її (ППО - ред) посилити, а щоб відновити. Тому що попередня атака трохи змінила конфігурацію ППО Криму, у зв’язку з тим, що ці системи ППО було банально знищено", - сказав він.

За словами Плетенчука, той факт, що ворог буде відновлювати втрачені позиції ППО у Криму, навіть не обговорюється.

"Єдине, як ви бачите, вони навіть використовують носій крилатих ракет в якості корабля ППО і він з цим завданням не впорався", - зазначив спікер.

Ракети ATACMS для України

24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроект, що передбачає виділення нового пакету допомоги для України на більше, ніж 60 млрд доларів.

Зазначимо, що перед тим, як у США нарешті дали "зелене світло" допомоги для Києва, президент України Володимир Зеленський заявив про домовленість про постачання ракет ATAСMS. При цьому The New York Times писало, що в середині лютого Байден таємно вирішив надати Україні понад 100 ракет більшого радіусу дії ATACMS поза вищезазначеним пакетом допомоги.

Зазначимо, що в Міноборони США не приховували, що ракети передані ЗСУ, призначені для того, щоб посилити тиск на Крим. Як писало РБК-Україна, ймовірно, саме за допомогою ATACMS Україна завдала удару по аеродрому в Джанкої.