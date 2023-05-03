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В окупованому Криму повідомляють про роботу ППО

Фото: Робота ППО (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

В тимчасово окупованому Криму сьогодні, 3 травня заявили про роботу ППО. Вона нібито спрацювала на у південно-східній частині півострова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"Над Феодосією спрацювала ППО 2 рази", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що було видно уламки безпілотника.

"Повідомляється про знищення безпілотника. Попередньо він летів у бік морського нафтового термінала", - пишуть Telegram-канали.

Гауляйтер окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що на південному сході Криму "успішно" відпрацювали сили ППО.

Нагадаємо, що 1 травня в тимчасово окупованому Криму також спрацювали системи протиповітряної оборони.

Додамо, що 29 квітня в Криму після вибуху сталася сильна пожежа на нафтобазі, яка забезпечувала паливом Чорноморський флот РФ.

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