В оккупированном Крыму сообщают о работе ПВО

Во временно оккупированном Крыму сегодня, 3 мая, заявили о работе ПВО. Она якобы сработала в юго-восточной части полуострова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
"Над Феодосией сработало ПВО 2 раза", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что были видны обломки беспилотника.
"Сообщается об уничтожении беспилотника. Предварительно он летел в сторону морского нефтяного терминала", - пишут Telegram-каналы.
Гауляйтер оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что на юго-востоке Крыма "успешно" отработали силы ПВО.
Напомним, что 1 мая во временно оккупированном Крыму сработали системы противовоздушной обороны.
Добавим, что 29 апреля в Крыму после взрыва произошел сильный пожар на нефтебазе, обеспечивавший топливом Черноморский флот РФ.
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