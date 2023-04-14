В окупованому Криму повідомили про "мінування всіх шкіл", там масова евакуація

Зокрема, спочатку місцеві Telegram-канали повідомили, що евакуювали школи в Керчі через повідомлення про замінування.

"Повідомляють про евакуацію в 1, 4, 9, 11, 12, 17, 19, 25 та 26 школах", - пише видання.

Після чого так званий "радник голови Криму" Олег Крючков заявив про повідомлення щодо "замінування всіх шкіл".

"О 08:10 за екстреною лінією 112 надійшли повідомлення про мінування кримських шкіл. Відпрацьовуються алгоритми безпеки", - заявив Крючков.

При цьому він стверджує, що "з практично 100% ймовірністю" це нібито "чергова провокація українських спецслужб". Однак підтверджень своїх слів він не навів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що окупанти в Криму планують на день вимкнуть телебачення та радіо.

Також повідомлялося, що в тимчасово захопленому Севастополі вчора чули звуки стрілянини.

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