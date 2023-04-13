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У Криму на день вимкнуть телебачення та радіо

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Крим, Четвер 13 квітня 2023 20:03
У Криму на день вимкнуть телебачення та радіо Фото: у Криму 19 квітня відключать телебачення і радіо (freepik.com)
Автор: Тетяна Степанова

У Криму 19 квітня відключать телебачення та радіо.Окупанти заявили про проведення профілактичних робіт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Крим.Реалії.

"Філія РТРС "РТПЦ Республіки Крим" повідомляє, що у зв'язку з оголошеним вихідним днем 17 квітня, профілактичні роботи на об'єктах філії Сімферополь, Красноперекопськ, Керч, Ялта переносяться на 19 квітня", - повідомили в окупаційній адміністрації Керчі.

Профілактичні роботи триватимуть з 2:00 до 11:00 із припиненням трансляцій усіх телерадіопрограм.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у серпні минулого року хакери зламали телебачення в Криму, показавши звернення президента Володимира Зеленського та кадри довоєнної України.

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