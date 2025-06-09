UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

В окупованому Криму помер Ділявер Сеттаров: що відомо про заслуженого артиста України

Фото: Помер Ділявер Сеттаров (facebook.com/dogrujol)
Автор: Тетяна Веремєєва

У тимчасово окупованому Криму 8 червня помер кримськотатарський актор, заслужений артист України та виконавець народних пісень Ділявер Сеттаров.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.

"Ділявер-ага народився 22 грудня 1953 року у вигнанні, здобув професійну музичну освіту в Ташкентській державній консерваторії та працював як соліст опери. Після повернення до Криму став одним із перших акторів Кримськотатарського академічного музично-драматичного театру", - написав Чубаров.

Сеттаров був одним із ключових митців кримськотатарської культури. За свою кар'єру він зіграв десятки ролей у театрі, телесеріалах і художніх фільмах, зокрема в проектах Qaradeñiz Production.

Прощання з актором (джаназе) відбудеться 9 червня в масиві Ак'месджит, за адресою: вул. Озенбаша, 20.

Раніше РБК-Україна писало, що на 97-му році життя помер Іван Мирон - учасник українського визвольного руху, політв’язень, учасник Норильського повстання і перший офіційно реабілітований дисидент в Україні. За відмову служити в радянській армії його засудили до 25 років таборів, які він повністю відбув. У 2019 році його реабілітували за новим законом.

Також ми розповідали, що у віці 86 років помер український письменник-шістдесятник, літературознавець та перекладач Валерій Шевчук.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КримПомер