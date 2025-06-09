В окупованому Криму помер Ділявер Сеттаров: що відомо про заслуженого артиста України

"Ділявер-ага народився 22 грудня 1953 року у вигнанні, здобув професійну музичну освіту в Ташкентській державній консерваторії та працював як соліст опери. Після повернення до Криму став одним із перших акторів Кримськотатарського академічного музично-драматичного театру", - написав Чубаров.

Сеттаров був одним із ключових митців кримськотатарської культури. За свою кар'єру він зіграв десятки ролей у театрі, телесеріалах і художніх фільмах, зокрема в проектах Qaradeñiz Production.

Прощання з актором (джаназе) відбудеться 9 червня в масиві Ак'месджит, за адресою: вул. Озенбаша, 20.