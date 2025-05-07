Чверть століття у таборах за Україну: помер Іван Мирон, перший реабілітований дисидент

На 97-му році життя 7 травня помер Іван Мирон - борець за свободу України, учасник антирадянського підпілля, політв’язень і учасник Норильського повстання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника голови Рахівської районної ради Івана Копича .

"На жаль, щойно, на 97 році пішов до неба Іван Васильович Мирон. Вічна і світла йому пам'ять", - написав Копич.

Про смерть Івана Мирона також написав голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

"Його життя - це приклад боротьби й гідності, вірності правді та Україні. Він пройшов через найтяжчі випробування долі, залишаючись незламним у своїй вірі, ідеях і переконаннях. Таким він і залишиться в нашій пам’яті - мудрим, стійким, незрадливим", - зазначив Білецький.



Іван Мирон востаннє був у Храмі Всіх Святих у селі Росішка Рахівського району Закарпатської області 9 березня 2025 року (фото: Іван Копич)

Що відомо про Івана Мирона

Іван Мирон народився 9 березня 1929 року в гуцульському селі Росішка на Закарпатті. З юнацьких років був активним у місцевій громаді, належав до пластового руху, а після завершення навчання у Великобичківській десятирічній школі працював учителем початкових класів у селі Чорна Тиса.

У 1950 році, отримавши повістку до радянської армії, Мирон відмовився присягати окупаційному режиму. Перейшов на нелегальне становище та приєднався до українського визвольного руху, став зв’язковим ОУН і підтримував контакт з підпіллям. У травні 1951 року його заарештували за доносом. Мирон зазнав катувань в Ужгородській тюрмі, де його неодноразово кидали до карцеру за відмову співпрацювати зі слідством.

У січні 1952 року його засудили до 25 років таборів суворого режиму. Іван пройшов табори Харкова, Новосибірська, Красноярська, Норильська. У 1953-му став одним із найактивніших учасників Норильського повстання політв’язнів. Далі - табір "Озерлаг" в Іркутській області, мордовські табори. Вийшов на волю лише 22 травня 1976 року - після 25 років неволі.

У 1993 році український суд визнав його засудження необґрунтованим, а в 1995-му Верховний Суд України скасував політичні статті вироку. Однак лишив формальну "судимість" - 5 років за нібито ухилення від служби в армії.



Іван Мирон (фото: заступник керівника Офісу Президента Віктор Микита)

18 липня 2019 року Івана Мирона офіційно реабілітували. Він став першим українцем, кого Національна комісія з реабілітації визнала невинним згідно з новим Законом України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років".

У березні 2025 року Івана Мирона нагородили нагрудним знаком "Сила Срібної землі" - як визнання його незламної вірності свободі, Україні та правді.