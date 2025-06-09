В оккупированном Крыму умер Дилявер Сеттаров: что известно о заслуженном артисте Украины

Во временно оккупированном Крыму 8 июня умер крымскотатарский актер, заслуженный артист Украины и исполнитель народных песен Дилявер Сеттаров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова.
"Дилявер-ага родился 22 декабря 1953 года в изгнании, получил профессиональное музыкальное образование в Ташкентской государственной консерватории и работал как солист оперы. После возвращения в Крым стал одним из первых актеров Крымскотатарского академического музыкально-драматического театра", - написал Чубаров.
Сеттаров был одним из ключевых деятелей крымскотатарской культуры. За свою карьеру он сыграл десятки ролей в театре, телесериалах и художественных фильмах, в том числе в проектах Qaradeñiz Production.
Прощание с актером (джаназе) состоится 9 июня в массиве Акъэсджит, по адресу: ул. Озенбаша, 20.
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