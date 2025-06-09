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В окупованому Криму помер Ділявер Сеттаров: що відомо про заслуженого артиста України

Понеділок 09 червня 2025 13:02
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В окупованому Криму помер Ділявер Сеттаров: що відомо про заслуженого артиста України Фото: Помер Ділявер Сеттаров (facebook.com/dogrujol)
Автор: Тетяна Веремєєва

У тимчасово окупованому Криму 8 червня помер кримськотатарський актор, заслужений артист України та виконавець народних пісень Ділявер Сеттаров.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.

"Ділявер-ага народився 22 грудня 1953 року у вигнанні, здобув професійну музичну освіту в Ташкентській державній консерваторії та працював як соліст опери. Після повернення до Криму став одним із перших акторів Кримськотатарського академічного музично-драматичного театру", - написав Чубаров.

Сеттаров був одним із ключових митців кримськотатарської культури. За свою кар'єру він зіграв десятки ролей у театрі, телесеріалах і художніх фільмах, зокрема в проектах Qaradeñiz Production.

Прощання з актором (джаназе) відбудеться 9 червня в масиві Ак'месджит, за адресою: вул. Озенбаша, 20.

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Також ми розповідали, що у віці 86 років помер український письменник-шістдесятник, літературознавець та перекладач Валерій Шевчук.

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