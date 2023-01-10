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В окупованому Криму масово повідомляють про вибухи: що про це відомо

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Крим, Вівторок 10 січня 2023 13:15
В окупованому Криму масово повідомляють про вибухи: що про це відомо Фото: в окупованому Криму масово повідомляють про вибухи (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В тимчасово окупованому Криму сьогодні, 10 січня пролунала низка вибухів. Їх чули, зокрема, в Сімферополі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Крім того, у мережі користувачі пишуть, що сьогодні "неспокійно" в Сімферополі.

Також потужні вибухи чули й в Гвардійському, а згодом "бавовна" завітала і в Севастополь.

Тим часом проросійські пабліки пишуть про так звану "роботу ППО" в Криму.

Місцевими Telegram-каналами ширяться кадри наслідків "роботи ППО", але окупаційна влада поки не відреагувала.

Станом на зараз відсутні офіційні коментарі й української щодо вибухів в окупованому Криму.

Нагадаємо, не так давно українські військові завдали удару по пункту дислокації російських військових біля Криму. Тоді до лікарень потрапило до сотні окупантів.

Додамо, раніше в ОП заявили, що Росія піде з Криму, щойно півострів перейде під повний вогневий контроль України.

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