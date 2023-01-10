В окупованому Криму масово повідомляють про вибухи: що про це відомо
В тимчасово окупованому Криму сьогодні, 10 січня пролунала низка вибухів. Їх чули, зокрема, в Сімферополі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Крім того, у мережі користувачі пишуть, що сьогодні "неспокійно" в Сімферополі.
Також потужні вибухи чули й в Гвардійському, а згодом "бавовна" завітала і в Севастополь.
Тим часом проросійські пабліки пишуть про так звану "роботу ППО" в Криму.
Місцевими Telegram-каналами ширяться кадри наслідків "роботи ППО", але окупаційна влада поки не відреагувала.
Станом на зараз відсутні офіційні коментарі й української щодо вибухів в окупованому Криму.
Нагадаємо, не так давно українські військові завдали удару по пункту дислокації російських військових біля Криму. Тоді до лікарень потрапило до сотні окупантів.
Додамо, раніше в ОП заявили, що Росія піде з Криму, щойно півострів перейде під повний вогневий контроль України.
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