UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

В окупованому Криму дефіцит бензину: на АЗС кілометрові черги (відео)

Ілюстративне фото: у Криму дефіцит бензину (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У тимчасово окупованому Криму суттєві проблеми з бензином. Для однієї машини передбачено максимум 30 літрів палива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримський вітер" у Telegram.

Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв розповів, що в місті ввели обмеження на продаж бензину - в один автомобіль або одну каністру можна заправити максимум 30 літрів.

Він нафантазував, що нові обмеження "дозволять накопичити бензин" і повернутися до звичайного режиму роботи.

Водночас у місцевих Telegram-каналах з'явилися відео, на яких можна помітити, що щонайменше в Севастополі, Сімферополі та Ялті водії вистоюють кілометрові черги, щоб заправитися.

При цьому, згідно з чутками, у Криму один бензовоз розливають на 3-4 АЗС, щоб створити враження, що паливо є на великій кількості заправок. У мережі водночас з'явилися оголошення про продаж бензину в каністрах за значно завищеною ціною.

Дефіцит бензину в Росії та на окупованих територіях

Нагадаємо, в Росії почалися проблеми з бензином після того, як українські захисники завдали серію успішних ударів по нафтопереробних заводах.

У деяких регіонах РФ і на тимчасово окупованих територіях ввели обмеження на купівлю бензину. Також російська влада заборонила експорт палива.

На тлі паливної кризи в Росії почали масово закриватися заправки. Йдеться, зокрема, і про АЗС у Москві.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяКримАЗСБензинВійна в Україні