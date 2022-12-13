UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В окупованому Криму Армянськ залишився без світла та води: що відомо

Ілюстративне фото: в окупованому Криму Армянськ залишився без світла та води (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У вівторок, 13 грудня, в Армянську, що знаходиться на півночі Криму, частково відсутнє енерго- та водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії" у Telegram.

За даними видання, мешканці міста скаржаться на відключення світла та води.

Фото: Армянськ на карті (натисніть, щоб збільшити)

Також зазначається, що, за інформацією місцевих, електрика відсутня через аварію на лінії електропередач. Також без електропостачання залишився завод "Кримський титан".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни активно звозять залізобетонні конструкції до Армянська. З їхньою допомогою вони хочуть облаштувати укріплення на півночі півострова.

Також ми писали, що окупанти планують збудувати дорогу на Арабатській стрілці (Крим) для перекидання техніки на південь України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КрымЕлектроенергіяАрмянск