В окупованому Криму Армянськ залишився без світла та води: що відомо

У вівторок, 13 грудня, в Армянську, що знаходиться на півночі Криму, частково відсутнє енерго- та водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії" у Telegram .

Також зазначається, що, за інформацією місцевих, електрика відсутня через аварію на лінії електропередач. Також без електропостачання залишився завод "Кримський титан".

Фото: Армянськ на карті (натисніть, щоб збільшити)

За даними видання, мешканці міста скаржаться на відключення світла та води.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни активно звозять залізобетонні конструкції до Армянська. З їхньою допомогою вони хочуть облаштувати укріплення на півночі півострова.

Також ми писали, що окупанти планують збудувати дорогу на Арабатській стрілці (Крим) для перекидання техніки на південь України.

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