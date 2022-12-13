В окупованому Криму Армянськ залишився без світла та води: що відомо

У вівторок, 13 грудня, в Армянську, що знаходиться на півночі Криму, частково відсутнє енерго- та водопостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії" у Telegram.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни активно звозять залізобетонні конструкції до Армянська. З їхньою допомогою вони хочуть облаштувати укріплення на півночі півострова.
Також ми писали, що окупанти планують збудувати дорогу на Арабатській стрілці (Крим) для перекидання техніки на південь України.
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