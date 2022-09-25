UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В окупованому Херсоні внаслідок ракетного удару загинув колишній нардеп-колаборант

Фото: колишній нардеп-колаборант Олексій Журавко (twitter.com/avzhuravko1)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю вранці, 25 вересня, по окупованому Херсону завдали ракетного удару. В результаті загинув колишній нардеп від "Партії регіонів" та колаборант Олексій Журавко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

За даними росЗМІ, обстріляли готель у центрі Херсона.

При цьому "влада" Херсонської області заявила, що в готелі знаходилися нібито журналісти, які "висвітлюють хід референдуму про входження регіону до складу Росії".

Зазначимо, що колишній депутат Верховної ради Олексій Журавко представляв "Партію регіонів" у 5 та 6 скликаннях парламенту. У 2014 році він переїхав до Росії, проте у 2022 році повернувся до Херсона. Журавко співпрацював із представниками адміністрації, призначеної РФ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що з початку деокупації територій Харківської області співробітники СБУ виявили 16 колаборантів.

Крім того, правоохоронці встановили особи понад 20 осіб, які могли співпрацювати з окупантами у Запорізькій області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Партія регіонівХерсонВійна Росії проти Україниракетный удар