В окупованому Херсоні внаслідок ракетного удару загинув колишній нардеп-колаборант

За даними росЗМІ, обстріляли готель у центрі Херсона.

При цьому "влада" Херсонської області заявила, що в готелі знаходилися нібито журналісти, які "висвітлюють хід референдуму про входження регіону до складу Росії".

Зазначимо, що колишній депутат Верховної ради Олексій Журавко представляв "Партію регіонів" у 5 та 6 скликаннях парламенту. У 2014 році він переїхав до Росії, проте у 2022 році повернувся до Херсона. Журавко співпрацював із представниками адміністрації, призначеної РФ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що з початку деокупації територій Харківської області співробітники СБУ виявили 16 колаборантів.

Крім того, правоохоронці встановили особи понад 20 осіб, які могли співпрацювати з окупантами у Запорізькій області.

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