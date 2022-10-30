В окупованому Херсоні пролунали вибухи

У неділю, 30 жовтня, у тимчасово окупованому Херсоні було чути вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Проросійські Telegram-канали повідомляють, що у місті працюють системи ППО.

Інформацію про вибухи поки що не підтвердили офіційні джерела. Окупанти також не розкривають своєї версії події.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські військові готуються до відведення своєї артилерії з правобережної частини Херсонської області.

Також ми писали, що окупанти розмістили свою базу у колонії, яка знаходиться у Херсоні. Звідти вивезли всіх в'язнів.

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