ua ru
Нд, 30 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В окупованому Херсоні пролунали вибухи

Новость на русском →
Херсон, Неділя 30 жовтня 2022 20:31
В окупованому Херсоні пролунали вибухи Ілюстративне фото: в окупованому Херсоні пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У неділю, 30 жовтня, у тимчасово окупованому Херсоні було чути вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Інформацію про вибухи поки що не підтвердили офіційні джерела. Окупанти також не розкривають своєї версії події.

Проросійські Telegram-канали повідомляють, що у місті працюють системи ППО.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські військові готуються до відведення своєї артилерії з правобережної частини Херсонської області.

Також ми писали, що окупанти розмістили свою базу у колонії, яка знаходиться у Херсоні. Звідти вивезли всіх в'язнів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Вибух ПВО Війна Росії проти України
NEWS
Вихід суден з зерном з морських портів України призупинено, - Міноборони Туреччини
Вихід суден з зерном з морських портів України призупинено, - Міноборони Туреччини
DAILY
Програма без кредиту. Про що Україна домовилася з МВФ і чи вистачить грошей на 2023 рік
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Програма без кредиту. Про що Україна домовилася з МВФ і чи вистачить грошей на 2023 рік