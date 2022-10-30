В окупованому Херсоні пролунали вибухи
Ілюстративне фото: в окупованому Херсоні пролунали вибухи (Getty Images)
У неділю, 30 жовтня, у тимчасово окупованому Херсоні було чути вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Інформацію про вибухи поки що не підтвердили офіційні джерела. Окупанти також не розкривають своєї версії події.
Проросійські Telegram-канали повідомляють, що у місті працюють системи ППО.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські військові готуються до відведення своєї артилерії з правобережної частини Херсонської області.
Також ми писали, що окупанти розмістили свою базу у колонії, яка знаходиться у Херсоні. Звідти вивезли всіх в'язнів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.