В оккупированном Херсоне прозвучали взрывы
Иллюстративное фото: в оккупированном Херсоне прозвучали взрывы (Getty Images)
В воскресенье, 30 октября, во временно оккупированном Херсоне были слышны взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Информацию о взрывах пока не подтвердили официальные источники. Оккупанты также не раскрывают своей версии происшествия.
Пророссийские Telegram-каналы сообщают, что в городе работают системы ПВО.
Напомним, ранее стало известно, что российские военные готовятся к отводу своей артиллерии с правобережной части Херсонской области.
Также мы писали, что оккупанты разместили свою базу в колонии, которая находится в Херсоне. Оттуда вывезли всех заключенных.
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