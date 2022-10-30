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В оккупированном Херсоне прозвучали взрывы

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Херсон, Воскресенье 30 октября 2022 20:31
В оккупированном Херсоне прозвучали взрывы Иллюстративное фото: в оккупированном Херсоне прозвучали взрывы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В воскресенье, 30 октября, во временно оккупированном Херсоне были слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Информацию о взрывах пока не подтвердили официальные источники. Оккупанты также не раскрывают своей версии происшествия.

Пророссийские Telegram-каналы сообщают, что в городе работают системы ПВО.

Напомним, ранее стало известно, что российские военные готовятся к отводу своей артиллерии с правобережной части Херсонской области.

Также мы писали, что оккупанты разместили свою базу в колонии, которая находится в Херсоне. Оттуда вывезли всех заключенных.

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