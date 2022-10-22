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В окупованому Херсоні пролунали вибухи

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Херсон, Субота 22 жовтня 2022 14:00
В окупованому Херсоні пролунали вибухи Ілюстративне фото: в окупованому Херсоні пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи у суботу, 22 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Зазначимо, що в Херсоні та області повітряну тривогу не оголошували.

Нагадаємо, що зранку росіяни вдалися до масованого обстрілу території України. Все, що відомо про атаку окупантів, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Окрім того, жителі низки областей залишилися без електроенергії та частково - без водопостачання.

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Херсон Вибух Війна Росії проти України
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