В окупованому Херсоні пролунали вибухи

В тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи у суботу, 22 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Зазначимо, що в Херсоні та області повітряну тривогу не оголошували.

Нагадаємо, що зранку росіяни вдалися до масованого обстрілу території України. Все, що відомо про атаку окупантів, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Окрім того, жителі низки областей залишилися без електроенергії та частково - без водопостачання.

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