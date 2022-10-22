В окупованому Херсоні пролунали вибухи
Ілюстративне фото: в окупованому Херсоні пролунали вибухи (Getty Images)
В тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи у суботу, 22 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Зазначимо, що в Херсоні та області повітряну тривогу не оголошували.
Нагадаємо, що зранку росіяни вдалися до масованого обстрілу території України. Все, що відомо про атаку окупантів, - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Окрім того, жителі низки областей залишилися без електроенергії та частково - без водопостачання.
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